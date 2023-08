Tanto fa quanto do - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tanto fa quanto do. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOTA

Significato/Curiosita : Tanto fa quanto do

Dopo una breve intro in cui homer fa la parodia della sequenza di apertura dei telefilm di alfred hitchcock, con tanto di ombra che si incastra (malamente)... Che iniziano con o contengono il titolo. nota – il suono e il segno che rappresenta il suono sul pentagramma nota – informazione posta in corpo minore a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tanto fa quanto do : tanto; quanto; Lo è tanto un italiano quanto uno spagnolo; Come un momento cruciale e tanto atteso; tanto gentil e tanto pare scrisse Dante; Si può toccarlo soltanto con un dito; Il musicista tanto caro a Fellini; Lo è tanto un italiano quanto uno spagnolo; Che corrisponde a quanto di meglio si possa avere; Ripete in una lingua quanto ascolta in un altra; quanto più cresce tanto meno si vede; Generico quanto un uomo;

Cerca altre Definizioni