Sugli aerei è nera ma non è una viaggiatrice ansiosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sugli aerei è nera ma non è una viaggiatrice ansiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCATOLA

La scatola nera è un dispositivo fondamentale utilizzato nei trasporti aerei e in altri mezzi di trasporto per registrare dati cruciali durante il viaggio. Solitamente di colore arancione, è costruita con materiali resistenti agli impatti e alle elevate temperature. La sua funzione principale è catturare informazioni vitali come parametri di volo, comunicazioni della cabina di pilotaggio e dati del motore. In caso di incidenti o accidenti, la scatola nera viene recuperata per analizzare gli eventi e identificare le cause, fornendo così importanti dati per migliorare la sicurezza dei mezzi di trasporto. La sua sigillatura robusta e la resistenza ai danni garantiscono l'integrità delle informazioni in qualsiasi circostanza.

