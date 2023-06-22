Mettere un apostrofo

ELIDERE

Perché la soluzione è Elidere? Elidere significa rimuovere una parte di una parola o di un testo, eliminando elementi come lettere, sillabe o parole. Questa pratica si utilizza spesso nella scrittura per rendere più breve o più fluido un discorso, evitando ripetizioni o ridondanze. Attraverso l'eliminazione, si può migliorare la chiarezza e la scorrevolezza di un messaggio, mantenendo comunque il senso originale. È un'operazione che richiede attenzione per non perdere il significato essenziale del contenuto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mettere un apostrofo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mettere un apostrofo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Se la definizione "Mettere un apostrofo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mettere un apostrofo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Elidere:

E Empoli L Livorno I Imola D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mettere un apostrofo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

