Lo sono i bastoncini dello sciangai - Cruciverba

I bastoncini dello sciangai sono strumenti utilizzati nel gioco dello sciangai, un passatempo creativo e divertente. Questi bastoncini, noti anche come bacchette o stecchini, sono realizzati in legno o plastica e sono disponibili in diverse lunghezze e colori. I giocatori prendono una manciata di bastoncini e li lasciano cadere in una pila. Il compito consiste nel prendere uno alla volta i bastoncini senza muovere gli altri. Ogni colore di bastoncino corrisponde a un punteggio, e il vincitore è chi totalizza il punteggio più alto. Lo sciangai è un gioco educativo che migliora la coordinazione, la concentrazione e la manualità.

