Serve per le medicazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per le medicazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GARZA

Significato/Curiosità : Serve per le medicazioni

La garza è un materiale tessile poroso, soffice e assorbente, ampiamente utilizzato per le medicazioni e il bendaggio di ferite o lesioni. Questo tessuto di cotone o di lino offre un ambiente sterile per la guarigione delle ferite, consentendo alla pelle di respirare mentre assorbe il sangue e altre secrezioni. La garza è disponibile in diverse forme, come rotoli, bende o tamponi sterili, ed è spesso utilizzata in combinazione con soluzioni disinfettanti o creme curative. Grazie alla sua versatilità e sicurezza, la garza è un elemento essenziale nei kit di primo soccorso e negli ambienti medici.

