Seggi con il baldacchino nei cruciverba: la soluzione è Troni

Home / Soluzioni Cruciverba / Seggi con il baldacchino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Seggi con il baldacchino' è 'Troni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRONI

Curiosità e Significato di Troni

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Troni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Troni? I tronchi con il baldacchino sono strutture di legno o altro materiale che si usano come sedili eleganti, spesso in contesti storici o cerimoniali. Il termine richiama l’idea di sedersi sotto un tetto o copertura naturale, creando un’atmosfera di comfort e raffinatezza. Questa parola si collega all’immagine di sedie imponenti e decorate, perfette per ambientazioni di pregio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sedie con i baldacchiniI popoli li fecero vacillareSeggi regaliSeggi maestosiLi occupano i deputati SeggiCassette collocate entro seggi elettorali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Troni

Non riesci a risolvere la definizione "Seggi con il baldacchino"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N U R C A C C I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CUCCARINI" CUCCARINI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.