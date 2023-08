Ristabilitosi dopo la cura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ristabilitosi dopo la cura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GUARITO

Significato/Curiosità : Ristabilitosi dopo la cura

Dopo aver seguito attentamente il trattamento medico prescritto, la persona è finalmente ristabilita o addirittura guarita. La cura ha giocato un ruolo fondamentale nel combattere la malattia o l'infezione che l'aveva colpita, alleviando i sintomi e migliorando la sua condizione generale. Durante il percorso di guarigione, il paziente ha dimostrato forza interiore e determinazione, affrontando sfide e difficoltà con coraggio. Il sostegno e l'affetto della famiglia e degli amici hanno contribuito al successo del percorso di guarigione. Ora, questa esperienza ha lasciato un'impronta positiva nella sua vita, spingendolo a valutare la salute in modo diverso e a prendersene cura con maggiore attenzione.

