Ridotti a brandelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotti a brandelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LACERI

Significato/Curiosità : Ridotti a brandelli

"Ridotti a brandelli o laceri" è una metafora che descrive qualcosa o qualcuno in uno stato di rovina, distruzione o frammentazione completa. È un'espressione intensa ed evocativa che suggerisce un'immagine di devastazione e sconforto. Questo termine può essere applicato a una vasta gamma di situazioni o oggetti, come relazioni spezzate, opere d'arte distrutte, sogni infranti o anche emozioni disgregate. L'uso di queste parole evoca un senso di disperazione e tristezza, poiché suggerisce che qualcosa o qualcuno è stato reso completamente irriconoscibile o inutilizzabile.

Altre risposte alla domanda : Ridotti a brandelli : ridotti; brandelli; ridotti in frammenti; Ridotto a brandelli ; Ridotti in brandelli ; Ridotta a brandelli ; Fare a brandelli ; Stracciare, ridurre a brandelli

