Quello di battaglia è falso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di battaglia è falso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOME

Significato/Curiosità : Quello di battaglia è falso

Il "nome di battaglia" è un termine utilizzato per indicare un pseudonimo o soprannome adottato da un individuo, spesso in contesti militari o durante conflitti. Questo nome serve a preservare l'anonimato o a nascondere la vera identità del soggetto coinvolto. È spesso usato dai militari, agenti segreti, ribelli o partigiani per proteggere la loro privacy e sicurezza. Il nome di battaglia può anche avere un significato simbolico o strategico, collegato a caratteristiche personali o alle azioni dell'individuo. Inoltre, può contribuire a costruire un senso di appartenenza a un gruppo o a una causa specifica durante situazioni di conflitto.

Altre risposte alla domanda : Quello di battaglia è falso : quello; battaglia; falso; Gli aerei fanno quello tecnico; C è quello di Goro; quello viola è noto anche come pastinaca pelagica; L omega chiude quello greco; quello delle persone uniche si dice perduto; Il fiume che ci riporta alla battaglia di Montaperti; Precede Jima nel nome di un isola giapponese dove si svolse una storica battaglia ; Comandava le forze del Papa nella battaglia di Lepanto; Fu teatro di una battaglia di Annibale; Il battaglia chitarrista dei Pooh; falso non autentico; Sotto un falso ci si può nascondere; Rendono falloso il falso ; Il falso amico di Otello; Un falso farmaco;

