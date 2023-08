Produce barrette di cioccolato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Produce barrette di cioccolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MARS

Significato/Curiosità : Produce barrette di cioccolato

Mars è una famosa azienda produttrice di cioccolato, nota soprattutto per la creazione della barretta di cioccolato omonima. La barretta Mars è composta da uno strato di caramello morbido avvolto in una copertura di cioccolato al latte. È una delle barrette di cioccolato più popolari e amate al mondo. Oltre alla Mars, l'azienda produce una vasta gamma di altri prodotti dolciari, tra cui Snickers, Twix e Milky Way. La barretta Mars è stata inventata nel 1932 da Forrest Mars e continua a essere una leccornia dolce apprezzata da persone di tutte le età.

