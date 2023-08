Preserva da molte malattie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preserva da molte malattie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IGIENE

Significato/Curiosità : Preserva da molte malattie

L'igiene è una pratica essenziale per preservare la salute e proteggere il corpo da numerose malattie. Mantenere una buona igiene personale, come lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, riduce significativamente il rischio di infezioni e diffusione di germi patogeni. Inoltre, mantenere puliti gli ambienti domestici e lavorativi contribuisce a limitare la propagazione di agenti patogeni e migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. L'igiene alimentare è altrettanto importante: conservare e manipolare correttamente gli alimenti previene contaminazioni batteriche e virali, evitando malattie gastrointestinali. Investire nella promozione dell'igiene attraverso educazione e accesso a servizi igienici adeguati è fondamentale per migliorare la salute pubblica e ridurre il carico delle malattie evitabili.

