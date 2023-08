Un piede inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piede inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FOOT

Significato/Curiosità : Un piede inglese

Il piede inglese, noto anche come "foot", è un'unità di misura di lunghezza utilizzata nel sistema imperiale di misurazione, comunemente usato negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi. Un piede corrisponde a circa 30,48 centimetri o 12 pollici. È una misura di lunghezza conveniente per misurare oggetti di dimensioni più grandi rispetto ai pollici. Nella pratica, il piede viene spesso utilizzato per misurare lunghezze di strade, altezza delle persone, dimensioni delle stanze e altri oggetti di uso quotidiano. Tuttavia, molti paesi nel mondo utilizzano il sistema metrico, che è basato sulle misure decimali di metri e centimetri.

