I pesci per i rollmops - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ARINGHE

Significato/Curiosità : I pesci per i rollmops

Le aringhe, note anche come rollmops, sono una prelibatezza culinaria a base di pesce tipica della cucina nordica e tedesca. Si tratta di filetti di aringa marinati in una soluzione di aceto, acqua, spezie e aromi come alloro, cipolla, senape e pepe. Dopo aver marinato per alcune ore o giorni, le aringhe vengono arrotolate attorno a cetriolini o cipolle e fermate con uno stecchino, dando loro la caratteristica forma a "rollmops". Questi bocconcini sono apprezzati per il loro sapore delicato e bilanciato, ideali come antipasto o stuzzichino. Le aringhe offrono un'esperienza gustativa unica, donando un tocco di tradizione nordica alla tavola.

