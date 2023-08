Non è benvisto dai suoi clienti ma non è il commesso particolarmente insistente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è benvisto dai suoi clienti ma non è il commesso particolarmente insistente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OTTICO

Significato/Curiosità : Non è benvisto dai suoi clienti ma non è il commesso particolarmente insistente

L'ottico è un termine che si riferisce alla luce o alla vista. Nell'ambito dell'ottica, comprende il comportamento e le proprietà della luce, come riflessione, rifrazione, diffrazione e polarizzazione. Inoltre, si riferisce a dispositivi e strumenti ottici come lenti, specchi, prismi e microscopi che manipolano o sfruttano la luce per l'osservazione e l'analisi di oggetti o fenomeni. L'ottico è fondamentale in settori come la fotografia, l'astronomia, la medicina, la microscopia e le telecomunicazioni. Attraverso lo sviluppo della tecnologia ottica, come fibre ottiche e laser, ha avuto un impatto significativo nel migliorare la comunicazione e l'industria moderna.

Altre risposte alla domanda : Non è benvisto dai suoi clienti ma non è il commesso particolarmente insistente : benvisto; suoi; clienti; commesso; particolarmente; insistente; Ci si preoccupa per i suoi cambiamenti; Ha regolato i suoi conti; Fa sentire i suoi stimoli; Dà ordini ai suoi uomini; I suoi sudditi erano venti; I suoi clienti sono anche tifosi; Hanno clienti amanti della lettura; La tessera che rende affezionati i clienti ; I loro clienti finiranno per portare delle montature; Nutrono i clienti ; Omicidio commesso per avvelenamento; Li serve il commesso ; Venne commesso da Adamo ed Eva; Deve accontentarli il commesso ; Coinvolto in un reato commesso ; Un luogo particolarmente sassoso; Arance particolarmente rosse dentro e fuori; Controbattere in modo deciso a considerazioni non particolarmente gradite; Così son dette le persone particolarmente lente; Così è detta una donna particolarmente seducente; insistente mente meticoloso e formale; insistente importuno; Guardare insistente mente un appuntamento; Stridio insistente ; insistente fischiettio;

Cerca altre Definizioni