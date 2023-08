Il nome di Gauguin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di Gauguin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PAUL

Significato/Curiosità : Il nome di Gauguin

Paul Gauguin è stato un famoso pittore post-impressionista del XIX secolo. Nato a Parigi nel 1848, ha intrapreso una carriera nell'arte dopo una carriera di successo come uomo d'affari. Gauguin è noto per i suoi dipinti innovativi e audaci che esplorano temi esotici, culture primitive e la bellezza della natura. Ha sviluppato uno stile unico caratterizzato da colori audaci, linee sinuose e un'interpretazione soggettiva della realtà. Le sue opere più celebri includono "Dov'andiamo? Chi siamo? Da dove veniamo?", "La Donna con la Fanciulla" e "Notte stellata sul Rodano". Gauguin è considerato uno dei pionieri dell'arte moderna e ha lasciato un'impronta duratura nel panorama artistico mondiale.

