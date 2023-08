Nanni attore e regista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nanni attore e regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORETTI

Significato/Curiosità : Nanni attore e regista

Nanni Moretti è un rinomato attore, regista e sceneggiatore italiano, una figura iconica del cinema del suo paese. Nato nel 1953 a Brunico, in Alto Adige, ha guadagnato fama per la sua versatilità artistica e per il suo stile unico e autentico. Conosciuto per i suoi film drammatici e commedie satiriche, Moretti esplora temi sociali, politici e personali con un tocco di ironia e sensibilità. Opere come "Caro diario" e "La stanza del figlio" gli hanno valso numerosi premi, tra cui la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Nanni Moretti è una figura amata e stimata nell'industria cinematografica italiana e internazionale.

