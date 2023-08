Muoversi a bracciate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Muoversi a bracciate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NUOTARE

Muoversi a bracciate è un'espressione che si riferisce al movimento delle braccia utilizzato per avanzare nell'acqua durante il nuoto. La nuotata è un'attività fisica e sportiva in cui una persona si sposta nell'acqua utilizzando movimenti coordinati delle braccia e delle gambe. Nella maggior parte delle tecniche di nuoto, come il crawl, il dorso o la rana, le braccia svolgono un ruolo fondamentale nel generare la spinta necessaria per il movimento. Nuotare è considerato un ottimo esercizio per il corpo, poiché coinvolge molti muscoli e offre benefici cardiovascolari. È anche una forma di svago e relax per molte persone, oltre che una disciplina sportiva competitiva in ambito olimpico e non solo.

