La modificazione d una notizia precedente - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : RETTIFICA

Significato/Curiosità : La modificazione d una notizia precedente

La modifica di una notizia precedente o rettifica è un atto di correzione e trasparenza nell'ambito del giornalismo e della divulgazione dell'informazione. Quando si scopre un errore, una inesattezza o una mancanza di completezza in una notizia precedentemente pubblicata, è doveroso per i media fornire una rettifica o una correzione per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate. Questo processo è fondamentale per mantenere l'integrità e la credibilità dei mezzi di comunicazione e per evitare la diffusione di notizie false o fuorvianti. Una rettifica dimostra l'attenzione verso l'etica giornalistica e l'importanza di fornire un quadro informativo corretto e affidabile alla società.

