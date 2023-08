Milena nota giornalista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Milena nota giornalista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GABANELLI

Significato/Curiosità : Milena nota giornalista

Milena Gabanelli è una rinomata giornalista italiana, famosa per il suo stile investigativo e l'impegno nel giornalismo d'inchiesta. Ha guadagnato popolarità e rispetto grazie alla sua lunga carriera in programmi televisivi d'informazione, dove si è distinta per l'approfondimento dei temi trattati e la capacità di portare alla luce scandali e questioni di interesse pubblico. La sua professionalità e integrità l'hanno resa un punto di riferimento nel panorama giornalistico italiano. Milena Gabanelli ha contribuito a informare il pubblico su questioni sociali, politiche ed economiche, dimostrando un forte impegno per la verità e la trasparenza nel servizio giornalistico.

