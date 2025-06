Malfermo provvisorio nei cruciverba: la soluzione è Instabile

INSTABILE

Curiosità e Significato di Instabile

Approfondisci la parola di 9 lettere Instabile: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Instabile? Malfermo provvisorio indica qualcosa che è temporaneamente instabile o in fase di sistemazione, come una struttura o un accordo ancora in fase di definizione. Si tratta di uno stato instabile che può cambiare facilmente, senza una stabilità duratura. Questa espressione descrive situazioni che non sono ancora definitive e richiedono ulteriori miglioramenti o consolidamenti, sottolineando la loro natura transitoria e fragile.

Come si scrive la soluzione Instabile

I Imola

N Napoli

S Savona

T Torino

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I A N A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALINA" SALINA

