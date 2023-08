Indossatrice che sfila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indossatrice che sfila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MODELLA

Significato/Curiosità : Indossatrice che sfila

La modella, anche conosciuta come indossatrice, è una professionista dell'industria della moda incaricata di presentare abbigliamento, accessori e altri prodotti in sfilate, eventi o sessioni fotografiche. La sua presenza scenica e il talento nell'indossare i capi con grazia e sicurezza sono essenziali per valorizzare la collezione e catturare l'attenzione del pubblico. Le modelle lavorano in collaborazione con stilisti, fotografi e direttori artistici, interpretando il concept creativo e dando vita alle creazioni degli stilisti. Il loro ruolo è fondamentale per il successo delle campagne pubblicitarie e delle presentazioni di moda, contribuendo a ispirare tendenze e definire gli standard di bellezza del momento.

Altre risposte alla domanda : Indossatrice che sfila : indossatrice; sfila; Lo controlla l indossatrice ; L indossatrice del défilé; Una indossatrice come Bella Hadid; L indossatrice del défilé; L indossatrice che sfila in passerella; Si sfila cciano con l uso; Le ragazze in costume che precedono le sfila te; Dopo aver sfila to fila; Impedisce le sfila cciature; Il bordo che impedisce le sfila cciature;

