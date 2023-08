Giove le si presentò trasformato in pioggia d oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giove le si presentò trasformato in pioggia d oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DANAE

Significato/Curiosità : Giove le si presentò trasformato in pioggia d oro

Nella mitologia greca, il racconto di Giove che si presenta a Danae sotto forma di pioggia d'oro è un episodio affascinante. Danae era la figlia del re di Argo, Acrisio, che aveva paura di una profezia secondo cui sarebbe stato ucciso da suo nipote. Quindi, imprigionò Danae in una torre di bronzo. Tuttavia, Giove, il re degli dei, si innamorò di Danae e, desiderando avvicinarsi a lei, si trasformò in una pioggia d'oro che penetrò nella torre. Da questa unione, nacque Perseo, il figlio di Danae. Questa storia incarna l'incredibile immaginazione del mito e spiega l'origine eroica di Perseo, che avrebbe poi sventato la profezia e compiuto grandi imprese.

Altre risposte alla domanda : Giove le si presentò trasformato in pioggia d oro : giove; presentò; trasformato; pioggia; Orbita fra giove e Urano; Il Sal del film giove ntù bruciata; giove vole vantaggioso; Le scagliava giove ; Piccolo pianeta tra Marte e giove ; La Ryan di Harry ti presento Sally; Rappresentò in musica le quattro stagioni; Si presentò ad Eva sottoforma di serpente; L Eva top model ceca che presentò Sanremo; Ben __, protagonista di Ti presento i miei; Rigore trasformato ; Lo è il petrolio trasformato in carburante; Compagno di Ulisse non trasformato in maiale; Un ex magazzino trasformato in residenza; Erosione: è provocata da vento pioggia ecc; Una pioggia coi fiocchi; Madido di pioggia o di sudore; Lo rischia l automobilista che guida sotto la pioggia ; Nube scura apportatrice di pioggia o neve;

Cerca altre Definizioni