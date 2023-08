Fungo in insalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fungo in insalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OVOLO

Significato/Curiosità : Fungo in insalata

L'ovolo, noto anche come Amanita caesarea o fungo dell'imperatore, è un prelibato fungo commestibile appartenente alla famiglia delle Amanitaceae. Questo fungo ha un cappello di colore arancione intenso e lamelle bianche e fitte. È molto apprezzato per il suo sapore delicato e la consistenza carnosa. Originario delle regioni mediterranee, l'ovolo cresce in boschi di latifoglie e talvolta di conifere. Se adeguatamente riconosciuto e raccolto da esperti, può essere utilizzato crudo nelle insalate per conferire un tocco esotico e gustoso, oppure cotto in diverse preparazioni culinarie. Tuttavia, è essenziale prestare molta attenzione quando si raccoglie e consuma qualsiasi tipo di fungo selvatico, poiché alcune specie possono essere velenose o letali.

