Fra i più noti? Vespa ma non è il giornalista della Rai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fra i più noti? Vespa ma non è il giornalista della Rai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCOOTER

Significato/Curiosità : Fra i più noti? Vespa ma non è il giornalista della Rai

La Vespa e lo scooter sono entrambi veicoli a due ruote utilizzati per gli spostamenti urbani. La Vespa è un'icona italiana, prodotta da Piaggio dal 1946, con un design distintivo e una carrozzeria a forma di vespa. Ha un motore a benzina e offre un'esperienza di guida unica e vintage. Gli scooter, d'altra parte, sono una categoria più ampia di veicoli a due ruote con diverse varianti e marchi. Possono essere alimentati a benzina o elettricità e sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo per la loro praticità e maneggevolezza. Entrambi i veicoli sono popolari tra i pendolari urbani poiché consentono di evitare il traffico e raggiungere facilmente destinazioni ravvicinate.

