Forma di foce - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ESTUARIO - DELTA

Significato/Curiosità : Forma di foce

L'estuario e il delta sono due forme di foce che si verificano alla fine di un fiume, dove quest'ultimo incontra un corpo d'acqua più grande, come un mare o un oceano. L'estuario è caratterizzato da acque salate e dolci che si mescolano, con una moderata velocità di corrente. La forma dell'estuario può variare a seconda delle caratteristiche del terreno circostante e delle maree. D'altra parte, il delta è una formazione simile, ma caratterizzata dalla deposizione di sedimenti e sabbia che il fiume porta con sé e che si accumulano alla sua foce. Questo causa la creazione di una vasta area di terra, con canali intrecciati, isole e zone umide, che diventa un habitat ricco di biodiversità. Entrambe queste forme di foce svolgono un ruolo vitale nell'ecosistema, fornendo habitat a diverse specie di piante e animali.

