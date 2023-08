Finita in fumo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finita in fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BRUCIATA

Significato/Curiosità : Finita in fumo

"Finita in fumo" o "bruciata" sono espressioni che indicano il fallimento o la scomparsa di qualcosa, spesso di aspettative, progetti o speranze. Quando qualcosa "finisce in fumo", significa che ciò che si sperava o si progettava non si è avverato ed è svanito nel nulla, come una fiamma che si spegne e si disperde nell'aria. Queste espressioni sono spesso usate in modo metaforico per descrivere situazioni deludenti o risultati inattesi, sottolineando la natura effimera e incerta delle cose nella vita. Possono rappresentare una delusione o un cambiamento inatteso di una situazione.

