Le estremità di un edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le estremità di un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALI

Significato/Curiosità : Le estremità di un edificio

Le estremità di un edificio, spesso chiamate ali, sono le parti laterali o esterne dell'edificio che si estendono dalla struttura principale. Queste sezioni possono essere progettate con diverse funzioni, come ospitare stanze aggiuntive, creare spazi esterni coperti o fornire un design estetico più articolato. Le ali possono essere utilizzate per ampliare lo spazio abitabile, aggiungere aree per uffici o servizi, o includere strutture speciali come garage o magazzini. Inoltre, possono essere utilizzate per sfruttare al meglio la luce naturale e la ventilazione, rendendo l'edificio più funzionale ed efficiente dal punto di vista energetico.

