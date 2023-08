Conforme concorde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conforme concorde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONSONO

Significato/Curiosità : Conforme concorde

"Consono" è un termine che indica conformità o concordanza tra diverse cose o elementi. Quando qualcosa è consono, significa che è in armonia o in accordo con ciò che la circonda. Può essere usato per descrivere un suono che si adatta bene all'ambiente circostante, o un comportamento che è appropriato per una determinata situazione. Inoltre, può essere utilizzato per esprimere l'idea che qualcosa sia adeguato o conforme a una norma o standard. In sintesi, "consono" sottolinea l'importanza dell'adattamento e dell'armonia, siano essi nel suono, nelle azioni o nelle relazioni con il mondo che ci circonda.

Altre risposte alla domanda : Conforme concorde : conforme; concorde; Quella conforme non si distingue dall originale; conforme alla regola; Copia conforme all originale; conforme , concorde; Deve esserlo il cibo conforme alle prescrizioni rabbiniche; Conforme, concorde ; Compatto, concorde ; In conformità, concorde : all __; Idealmente concorde ;

