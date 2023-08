Il compagno di scuderia di Verstappen nel 21-23 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il compagno di scuderia di Verstappen nel 21-23. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PÉREZ

Significato/Curiosità : Il compagno di scuderia di Verstappen nel 21-23

Sergio Pérez, noto anche come "Checo", è stato il compagno di scuderia di Max Verstappen nella squadra di Formula 1 Red Bull Racing dal 2021 al 2023. Originario del Messico, Pérez ha dimostrato di essere un pilota talentuoso e affidabile nel corso degli anni. La sua esperienza e abilità nel gestire le gare strategiche e i sorpassi gli hanno permesso di ottenere successi significativi durante il suo periodo con la Red Bull Racing. La coppia di Verstappen e Pérez ha dimostrato una forte competitività e ha contribuito a consolidare la posizione della squadra nella lotta per il campionato costruttori.

Il compagno di Clarabella; Il ladro compagno di Eva Kant; Il compagno di Bonnie; Il compagno della Volpe in Pinocchio; Il maggiordomo fedele compagno di Batman; La scuderia di esordio; La scuderia con cui ha vinto di più; Binotto ex dirigente della scuderia Ferrari; scuderia inglese di F 1; scuderia di Formula 1 ora nota come AlphaTauri; verstappen : F1 = Quartararo : x;

