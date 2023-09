Centro atomico del Nuovo Messico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro atomico del Nuovo Messico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Los Alamos è un centro atomico situato nel Nuovo Messico, negli Stati Uniti. È diventato famoso per il suo ruolo chiave nello sviluppo del Progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale, che portò alla creazione delle prime bombe atomiche. Fondato nel 1943, Los Alamos è stato il luogo segreto di ricerca e produzione di armi nucleari, ospitando alcuni dei più brillanti scienziati dell'epoca, tra cui Robert Oppenheimer. Dopo la guerra, il centro ha continuato a svolgere ricerche sull'energia nucleare e altre tecnologie avanzate, ed è ancora oggi un importante centro di ricerca nel campo della scienza e della sicurezza nazionale.

