Catturano pesci in quantità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Catturano pesci in quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RETI

Significato/Curiosità : Catturano pesci in quantità

Le reti da pesca sono strumenti essenziali utilizzati per catturare pesci in quantità. Queste reti sono costituite da fili intrecciati o tessuti a maglia, progettati per intrappolare i pesci mentre nuotano attraverso di esse. Esistono diversi tipi di reti, come le reti da posta, da circuizione o da strascico, ognuna adatta a diverse condizioni e specie di pesce. La pesca con le reti può essere un metodo efficiente per raccogliere grandi quantità di pesce in un solo momento, ma richiede anche una gestione sostenibile per preservare le risorse ittiche e garantire la conservazione degli ecosistemi marini.

Altre risposte alla domanda : Catturano pesci in quantità : catturano; pesci; quantità; Congegni nascosti che catturano ; Zampe e artigli che catturano ; catturano pesci in gran quantità; Gli animali che catturano altri animali; Si usa per tirare su i pesci ; pesci rilucenti; Grossi pesci di forma romboidale; pesci di lago simili alla trote; pesci di mare chiamati anche cheppie; Avverbio che limita la quantità ; Misurate in quantità ; Una piccola quantità di cibo; Dispositivo che eroga quantità misurate di materiale; Grande quantità di cose;

Cerca altre Definizioni