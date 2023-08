Un baleno nel cielo nuvoloso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un baleno nel cielo nuvoloso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LAMPO

Significato/Curiosità : Un baleno nel cielo nuvoloso

Un lampo è un fenomeno luminoso improvviso e intenso che si verifica nel cielo durante un temporale o in presenza di nuvole cariche di elettricità. È causato dalla scarica di energia elettrica tra le diverse regioni della nuvola o tra la nuvola e il suolo. Un lampo illumina il cielo in modo rapido e impressionante, creando un'esplosione di luce bianca o bluastre. Spesso è accompagnato da un tuono, che è il suono prodotto dall'espansione dell'aria calda causata dalla scarica elettrica. I lampi sono spettacolari e affascinanti da osservare, ma possono anche essere pericolosi a causa dei fulmini associati.

