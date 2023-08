Aroldo : è stato un attore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aroldo : è stato un attore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aroldo Tieri è stato un attore italiano nato il 28 agosto 1917 e scomparso il 28 dicembre 2006. Conosciuto per la sua versatilità e talento, ha interpretato ruoli in numerosi film italiani delle decadi '40, '50 e '60. La sua carriera cinematografica ha spaziato dal dramma all'umorismo, dimostrando la sua abilità di adattarsi a diversi generi. Tieri è stato apprezzato per la sua capacità di portare autenticità e profondità ai personaggi che interpretava, guadagnandosi un posto di rilievo nella storia del cinema italiano. La sua dedizione all'arte della recitazione e la sua eredità artistica lo rendono una figura indimenticabile nel panorama del cinema italiano del XX secolo.

