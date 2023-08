Quelli aerei sono nominativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli aerei sono nominativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BIGLIETTI

Significato/Curiosita : Quelli aerei sono nominativi

Leasing. in generale, gli aerei di stato appartengono alle forze armate o di sicurezza dei vari paesi. queste caratteristiche sono estendibili agli elicotteri... Anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. biglietti – cognome italiano biglietti – piccoli fogli di carta sui quali vengono scritti appunti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

