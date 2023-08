Va alla Corrida ma non è un dilettante allo sbaraglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va alla Corrida ma non è un dilettante allo sbaraglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PICADOR

Significato/Curiosità : Va alla Corrida ma non è un dilettante allo sbaraglio

La corrida è uno spettacolo tradizionale della cultura spagnola, comunemente noto come corrida di tori. Questo evento coinvolge l'esibizione di un torero contro un toro, dove il picador gioca un ruolo cruciale. Il picador è un cavaliere montato su un cavallo bardato, armato di una lancia. La sua funzione principale è ferire il toro con la lancia, indebolendolo e rallentandolo, al fine di prepararlo per la lotta con il torero a piedi. Mentre alcuni considerano la corrida un'arte e una tradizione, altri criticano la pratica per la crudeltà verso gli animali. La controversia su questo spettacolo rimane una questione di dibattito in diverse parti del mondo.

