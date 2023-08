È sufficiente per ottenere la promozione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sufficiente per ottenere la promozione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SEI

Significato/Curiosita : E sufficiente per ottenere la promozione

Il campionato di seconda divisione, ma ciò non fu sufficiente per ottenere la promozione, avendo la squadra perso gli spareggi (pur senza uscire sconfitti... Disambiguazione – "sei" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sei. sei (indoeuropeo *sueks-; cf. latino sex, greco , sanscrito á-... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

