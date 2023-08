Sono esenti da pedaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono esenti da pedaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SUPERSTRADE

Significato/Curiosita : Sono esenti da pedaggio

Il pedaggio urbano (in inglese congestion pricing) è un sistema di pedaggio con biglietto di ingresso da far pagare agli automobilisti non residenti in... Oltre alle superstrade a carreggiata unica o a doppia carreggiata esistono altri tipi di superstrade. quest'altra tipologia di superstrada prevede una... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono esenti da pedaggio : sono; esenti; pedaggio; 24 e 16 lo sono dell 8; Tanti sono i cani di un brano di De Gregori; In casa non possono mancare di carta igienica; Ci sono quelli circolatori e quelli scheletrici; sono fonte di terrore e angoscia durante il sonno; Complesso di microrganismi presenti nell atmosfera; Sostanze schiumeggianti presenti in molte piante; I presenti ad un fatto; Le piccole statue presenti in molti giardini; Le papille presenti sulla nostra lingua; Un pedaggio per entrare nel centro città; Vi si paga il pedaggio autostradale; Un pedaggio ... morale; Un pedaggio per entrare in centro; S quello autostradale si paga il pedaggio ;

Cerca altre Definizioni