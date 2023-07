Un pedaggio per entrare nel centro città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pedaggio per entrare nel centro città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ECOPASS

Significato/Curiosità : Un pedaggio per entrare nel centro città

L'ecopass è un sistema di pedaggio o tassa che viene applicato per consentire l'accesso al centro città. Questo sistema mira a ridurre il traffico, migliorare la qualità dell'aria e promuovere forme di mobilità sostenibile. I veicoli che desiderano entrare nella zona soggetta all'ecopass devono pagare una tariffa, che può variare in base al tipo di veicolo e al livello di inquinamento che emette. L'obiettivo principale dell'ecopass è scoraggiare l'uso di veicoli ad alto impatto ambientale e incentivare l'uso di mezzi di trasporto più ecologici come il trasporto pubblico, la bicicletta o la mobilità pedonale. Questo tipo di sistema è stato implementato in molte città in tutto il mondo come misura per affrontare le problematiche ambientali e di traffico, promuovendo una maggiore sostenibilità urbana.

