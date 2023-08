Quella corta termina il venerdi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella corta termina il venerdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : SETTIMANA LAVORATIVA

Significato/Curiosita : Quella corta termina il venerdi

Batpod, indossa una versione più corta del mantello. l'attore protagonista christian bale ha in seguito affermato che il nuovo costume «era molto più comodo... Domestici non sono considerati parte della settimana lavorativa. molti stati del mondo regolano la settimana lavorativa nel proprio sistema del diritto del lavoro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quella corta termina il venerdi : quella; corta; termina; venerdi; quella tiratrice è un ruolo del basket; quella dell Agenzia Nazionale Ansa è associata; quella sfoderata e più leggera; È famosa quella della Crusca; quella di soccorso è un reato; La scorta di benzina; Ha la vista corta ; Accorta diligente; La via più corta ; Si prende con la ruota di scorta ; Determina ta contingenza; Sembrano intermina bili nell attesa; I bambini la fanno per determina re a chi tocca; La cosa indetermina ta; Pilastro posto nella parte termina le di un muro; Un venerdi atteso da molti acquirenti; Il dress code del venerdì in molte aziende ing; Le prove del venerdì nella Formula 1; Un venerdì poco gradito; Un venerdì di forti sconti per gli acquisti;

Cerca altre Definizioni