Un venerdi atteso da molti acquirenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un venerdi atteso da molti acquirenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BLACK FRIDAY

Significato/Curiosita : Un venerdi atteso da molti acquirenti

La destinazione dei cinque voli principali da basilea, tel aviv, ginevra, oslo e londra . gli acquirenti dei pacchetti global journey hanno avuto la... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi black friday (disambigua). black friday (dall'inglese, venerdì nero) è il nome informale utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

