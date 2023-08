Il divano alla turca detto sommier - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il divano alla turca detto sommier. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OTTOMANA

Significato/Curiosita : Il divano alla turca detto sommier

L'impero ottomano o osmanico, noto anche come impero turco (in lingua turca ottomana , devlet-i aliyye-i osmâniyye; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il divano alla turca detto sommier : divano; alla; turca; detto; sommier; Un divano letto; La brandivano i primitivi; divano detto con un altro termine; Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro; I religiosi che custodivano il Santo Sepolcro; Tendenza ad alla rgare i propri confini; Appartenenti alla zona del fiume di Gorizia; alla fine della parola definisce genere e numero; Il Salvo carabiniere Medaglia d oro alla memoria; Dalla fondazione di Roma: Ad urbe; Città turca che è facile da perdere; Città turca protesa su una penisola nel Mar Nero; Antica città turca ; Bevanda turca all anice; Città turca con il nome di un supereroe; detto di vocabolo che non ha l accento sulla parte radicale; Era detto Edom; È detto anche pinna blu; Come hai detto ; detto di una legge che vieta il monopolio; Il divano detto sommier ;

Cerca altre Definizioni