Divano alla turca

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'Impero ottomano o osmanico, noto anche come Impero turco (in lingua turca ottomana , Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye; in turco moderno Osmanli Devleti o Osmanli Imparatorlugu, ufficialmente Sublime Stato ottomano), è stato un impero transcontinentale esistito per 623 anni, dal 1299 al 1922, arrivando al suo apice a controllare buona parte dell'Europa sud-orientale, dell'Asia occidentale e del Nord Africa, e parti dell’Europa centrale e orientale. Fu uno degli imperi più vasti della storia e il più esteso del suo tempo nel XVII secolo. Venne fondato, in continuità con il sultanato selgiuchide di Rum, alla fine ...

ottomana f sing

femminile di ottomano

Sostantivo

ottomana f sing

(arredamento) (tessitura)

Sillabazione

ot | to | mà | na

Pronuncia

IPA: /otto'mana/

Etimologia / Derivazione

vedi ottomano

