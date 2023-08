È un diritto di ogni popolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un diritto di ogni popolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : AUTODECISIONE

Significato/Curiosita : E un diritto di ogni popolo

Capo a un popolo: quest'ultimo, infatti, non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di tale principio... Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. sul diritto di autodecisione delle nazioni (in russo: ) è un articolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

