Dànno un ottima lana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dànno un ottima lana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MERINOS

Significato/Curiosita : Danno un ottima lana

Aldrovandi pubblicò un trattato sui polli domestici in cui parla di polli con piumaggio simile a lana e pelo identico a quello di un gatto nero. citando... La voce. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la merino, o merinos, è una razza di pecora apprezzata soprattutto per il suo vello, da cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Dànno un ottima lana : dànno; ottima; lana; Danno semi ricchi di olio; Si dànno stringendo le mani; Si danno titoli che non hanno; Danno corrente elettrica; L importanza del danno; Una pianta aromatica selvatica ottima per tisane; Un vitigno da ottima uva nera; ottima qualità di farina di grano; Un ottima alternativa alla spigola; Sala che dovrebbe avere un ottima acustica; Grossolana poco raffinata; Stoffa di lana per abiti da sera; Il taglio della lana ; Mangia la lana ; La sua lana è di colore beige;

