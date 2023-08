Costituiscono la Bibbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costituiscono la Bibbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LIBRI SACRI

Significato/Curiosita : Costituiscono la bibbia

Dall'ebraismo, l'antico testamento della bibbia cristiana, per cui spesso vengono indicati comunemente anche come bibbia ebraica. lo stesso argomento in dettaglio:... Dell'uomo o di un suo capostipite mitico e divinizzato. un altro tipo di libri sacri riguarda i riti e i cerimoniali, un terzo le regole o le leggi divine...