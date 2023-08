Piccole strutture a pioli o gradini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccole strutture a pioli o gradini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCALETTE

Significato/Curiosita : Piccole strutture a pioli o gradini

Scale a gradini portanti o a gradini non portanti: nelle prime i gradini sono progettati e costruiti come delle piccole travi sporgenti da muri o da travi... L'arco delle scalette: pianta, prospetto e sezione (ottavio bertotti scamozzi, 1776) incisione di cristoforo rosio, 1653, con l'arco delle scalette, il monte... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Piccole strutture a pioli o gradini : piccole; strutture; pioli; gradini; Pianta ornamentale con piccole bacche rosse; piccole fonti di calore per preparare cibi caldi; Un auto di piccole dimensioni; Consente di dosare piccole quantità di liquidi; La Alcott autrice di piccole Donne; strutture dotate di sale pesi; strutture architettoniche verticali portanti; strutture attrezzate per ospitare gli anziani; strutture che accolgono persone non autosufficienti; strutture che ospitano persone non autosufficienti; La squadra allenata da Stefano pioli ; Può essere a pioli o a chiocciola; Ha pochi gradini ; Come un taglio di capelli a gradini ; I gradini della scala sociale; gradini della scala sociale; Ha gradini di legno;

