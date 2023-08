Il loro fumo inebria e ha valenze mistiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il loro fumo inebria e ha valenze mistiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INCENSI

Significato/Curiosita : Il loro fumo inebria e ha valenze mistiche

Il termine incenso deriva dal latino incendere ("bruciare") e nell'uso comune si riferisce a tutte quelle sostanze di origine vegetale (non solo resine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il loro fumo inebria e ha valenze mistiche : loro; fumo; inebria; valenze; mistiche; A loro può essere vietato un film; Al loro interno può esserci un passepartout; Il loro piano è pensato per studio o lavoro; Caloro si e lunghi applausi; loro al singolare; Sparge il suo profumo nell agrumeto; Il profumo del poeta; A quella fumo gena possono ricorrere i militari; Aspro e pungente come il fumo di legna; Si carica per far fumo ; Piene di sensualità, inebria nti; inebria chi lo fuma; inebria to dal vino; Luogo appartato e solitario per mistiche meditazioni; L insieme delle dottrine mistiche dell Ebraismo; L insieme delle dottrine mistiche dell Ebraismo; Somme enigmistiche ;

Cerca altre Definizioni