Appartenenti alla zona del fiume di Gorizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appartenenti alla zona del fiume di Gorizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISONTINI

Significato/Curiosità : Appartenenti alla zona del fiume di Gorizia

Gli "isontini" o gli appartenenti alla zona del fiume di Gorizia sono i residenti o gli abitanti della città di Gorizia e delle aree circostanti lungo il fiume Isonzo, noto anche come fiume Soca in sloveno. Questa regione è situata al confine tra Italia e Slovenia, caratterizzata da un paesaggio pittoresco e un ricco patrimonio culturale. Gli isontini godono di una cultura unica, influenzata dalla vicinanza con la Slovenia e l'Austria. La storia di Gorizia è stata segnata da diverse dominazioni e influenze culturali, che si riflettono ancora oggi nelle tradizioni locali, nell'architettura e nelle usanze della popolazione.

Altre risposte alla domanda : Appartenenti alla zona del fiume di Gorizia : appartenenti; alla; zona; fiume; gorizia; appartenenti a un Paese straniero; Agricoltori di terreni appartenenti ad altri; appartenenti all aristocrazia; Lo sono gli appartenenti alla stessa classe; appartenenti ad un antico popolo semitico; alla fine della parola definisce genere e numero; Il Salvo carabiniere Medaglia d oro alla memoria; Dalla fondazione di Roma: Ad urbe; Uno sportello automatico dall insegna gialla ; Abilita alla guida del ciclomotore; Bella zona di Napoli; La pittoresca zona con Ortisei; La zona toscana di Cortona; La zona con Anagni e Veroli; La zona tutto intorno; Ampia foce di fiume ; Un fiume che affluisce in un altro; Il fiume di Évreux; Le curve che allungano il corso d un fiume ; Città portoghese sul fiume Mondego; Comune in provincia di gorizia ; Un dialetto veneto parlato a gorizia ; Sigla di gorizia ; Comune del gorizia no; gorizia ;

Cerca altre Definizioni