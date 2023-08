Alla fine della parola definisce genere e numero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alla fine della parola definisce genere e numero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DESINENZA

Significato/Curiosita : Alla fine della parola definisce genere e numero

Tecnologicamente si definisce con l'aggettivo obsoleto. in senso lato, la parola obsolescenza indica un invecchiamento in genere. gli sviluppi tecnici... Diverse definizioni di desinenza si confondono, rendendo necessario ogni volta precisare il contesto nel quale va identificata la desinenza di una parola. nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

