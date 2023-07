Woody che ha diretto la pellicola Zelig - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Woody che ha diretto la pellicola Zelig. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALLEN

Significato/Curiosita : Woody che ha diretto la pellicola zelig

zelig è un film del 1983 scritto, diretto e interpretato da woody allen. considerata uno dei maggiori esempi di trasformismo nell'ambito dello spettacolo... Woody allen, pseudonimo di heywood allen (nato allan stewart königsberg; new york, 30 novembre 1935), è un regista, attore, sceneggiatore, comico, scrittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

